Израиль: Иран может получить ядерное оружие после окончания действия СВПД

27 авг. 21:03

Возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не помешает Тегерану вернуться к разработке ядерного оружия по окончании срока действия сделки, выразил уверенность глава Минобороны Израиля Бени Ганц.

По его словам, у Ирана есть в распоряжении тысячи современных центрифуг и, если они не будут уничтожены, их можно будет снова использовать для обогащения урана, когда срок действия СВПД подойдет к концу или если Тегеран решит выйти из соглашения. "Иран заполучил знания, инфраструктуру и возможности [в области ядерных технологий], многое из этого необратимо. Это позволит Ирану еще более расширить свою ядерную программу за время действия соглашения, которое будет нести в себе меньше ограничений. Иран сможет заполучить ядерное оружие, когда вышеупомянутое соглашение перестанет действовать в 2031 году", - сказал Ганц в ходе визита в США, его слова распространила в субботу пресс-служба министерства.