Здание вспыхнуло в центре Ростова-на-Дону

27 авг. 20:57

Неэксплуатируемое трехэтажное здание на площади 500 кв. метров горит в центре Ростова-на-Дону, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

"В 18:34 мск в Ростове-на-Дону, по ул. Суворова, дом 7, зафиксирован пожар в трехэтажном неэксплуатируемом здании. По оперативным данным, площадь пожара составляет 500 кв. м. <…> Горят второй и третий этажи и кровля", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены от ГУ МЧС России 15 единиц техники, возгорание ликвидируют 44 человека, уточнили в пресс-службе ведомства.