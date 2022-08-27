Водитель намеренно сбил пешехода в Караганде

27 авг. 20:43

Житель Караганды, который гонялся за пешеходом и сбил его, сделал это намеренно, сообщили местные правоохранители.

Пострадавший госпитализирован. "На место прибыла следственно-оперативная группа. Выяснилось, водитель легкового автомобиля совершил наезд на 30-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

В результате пешеход получил травмы различной тяжести и был госпитализирован в медицинское учреждение. Водителя привлекли к ответственности. По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.