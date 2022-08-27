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Центробанк РФ смягчил правила обмена валюты для физлиц

Центробанк РФ смягчил правила обмена валюты для физлиц

Российский Центробанк расширил перечень источников средств, из которых банки смогут продавать гражданам наличные доллары и евро. Так, в частности, речь идет о средствах от сделок с банками-нерезидентами. Ограничения действуют до марта 2023 года

"Российские банки смогут обменивать евро и доллары физическим лицам за счет средств, которые поступили из разных источников после временного промежутка", - пишет РБГ со ссылкой на регулятор.

Ранее для этих целей кредитные организации могли использовать только ту валюту, которая поступила от физлиц после 9 апреля.

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