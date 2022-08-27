СМИ: Франция и Германия выступят против запрета на выдачу виз россиянам

27 авг. 19:05

Франция и Германия на предстоящей встрече глав МИД стран Евросоюза в Праге выступят против запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России, пишет Bloomberg со ссылкой на текст документа, подготовленного к мероприятию.

"Понимая обеспокоенность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений", - говорится в публикации.

Уточняется, что в Берлине и Париже заявили, что ЕС должен продолжать выдавать визы российским гражданам, которые не являются представителями властных структур, в частности студентам, художникам, ученым и специалистам.