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Время перелетов на Юг России может сократиться

Время перелетов на Юг России может сократиться

Власти обсудят возможность спрямить маршрут из Москвы на юг страны для гражданских самолетов за счет выделения части воздушного пространства, которое было закрыто из-за специальной военной операции на Украине, сообщил РБК источники в авиакомпаниях.

Ранее сообщалось, что с начала спецоперации воздушное пространство над рядом центральных и южных регионов России было закрыто.

Источники информагентства сообщили, что на разъяснительном совещании Госкорпорации по организации воздушного движения с представителями авиакомпаний обсудят вопрос выделения коридора для рейсов в Сочи и Турцию. Встреча пройдет в понедельник, 29 августа. В то же время в Росавиации комментировать информацию отказались.

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