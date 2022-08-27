Время перелетов на Юг России может сократиться

27 авг. 18:25

Власти обсудят возможность спрямить маршрут из Москвы на юг страны для гражданских самолетов за счет выделения части воздушного пространства, которое было закрыто из-за специальной военной операции на Украине, сообщил РБК источники в авиакомпаниях.

Ранее сообщалось, что с начала спецоперации воздушное пространство над рядом центральных и южных регионов России было закрыто.

Источники информагентства сообщили, что на разъяснительном совещании Госкорпорации по организации воздушного движения с представителями авиакомпаний обсудят вопрос выделения коридора для рейсов в Сочи и Турцию. Встреча пройдет в понедельник, 29 августа. В то же время в Росавиации комментировать информацию отказались.