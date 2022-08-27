В Дагестане загрузка отелей достигла 100%

27 авг. 18:01

В настоящее время бронирование отелей в Дагестане увеличилось с одного до трех месяцев. На лето забронировано 100% номеров в отелях региона. Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в разговоре с ТАСС.

"В условиях санкций туризм в нашей республике только набирает обороты. В настоящее время бронирование отелей увеличилось с одного до трех месяцев. Гости нашей республики уже на месяцы вперед бронируют отели. Все лето отели на 100% забронированы. Такая картина будет как минимум до октября",- сказал Абдулмуслимов.

По словам собеседника агентства, туризм в республике только развивается, поэтому задача правительства – создать для туристов максимально комфортные условия.

Как сообщает агентство, по итогам 2021 года турпоток в Дагестан впервые превысил 1 млн человек, рост по отношению к предыдущему году составил 29,1%. На данный момент в республике формируются пять кластеров для создания современной туристической инфраструктуры: Дербент, Сулакский каньон, Ачикольские озера, а также прибрежный и горный кластеры. Прибрежный кластер будет сосредоточен на развитии пляжного туризма.