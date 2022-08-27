Ночь кино в Павильоне "Азербайджан" на ВДНХ

27 авг. 16:42

Сегодня в 20:00 на ВДНХ в павильоне "Азербайджан" начнется ежегодная всероссийская акция "Ночь кино". Мероприятие приурочено ко Дню российского кино.

Павильон "Азербайджан" представит две советские азербайджанские музыкальные комедии: "Аршин мал алан" и "Не бойся, я с тобой", которые составляют золотой фонд азербайджанской киноиндустрии.

"Аршин мал алан" - музыкальная комедия, где в главной роли сыграл известный азербайджанский певец и актер Рашид Бейбутов. Увертюру к фильму написал азербайджанский композитор, народный артист СССР Узеир Гаджибеков, основоположник современного музыкального искусства Азербайджана, автор первой оперы во всем исламском мире. Оперетта была переведенная на 86 языков мира и снискала популярность далеко за пределами Советского союза.

"Не бойся, я с тобой" - культовая комедия советских времен. В главных ролях Полад Бюльбюль оглы, Лев Дуров, Мухтарбек Кантемиров, Сергей Юрский и др. Режиссер- Юлий Гусман.

Вход свободный.