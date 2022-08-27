Авиарейсы свяжут Тбилиси и Бангкок

27 авг. 17:55

Таиландская авиакомпания Thai Air Asia X запускает прямые чартерные авиарейсы по маршруту Бангкок-Тбилиси-Бангкок с 8 октября, информирует пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.

Рейсы будет летать в Тбилиси дважды в неделю до 29 октября (до конца летнего навигационного сезона).

"Возвращение таиландской авиакомпании на наш рынок связано с тем, что мы постоянно участвуем в международных авиафорумах, где имеем возможность встретиться с авиакомпаниями лицом к лицу, представить наши аэропорты и познакомить авиакомпании с турпотенциалом Грузии", – приводит слова директора Объединения Тамар Арчуадзе.