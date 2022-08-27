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Казахстан приостанавливает экспорт военной продукции

Казахстан приостанавливает экспорт военной продукции

Правительство Казахстана приняло решение приостановить до конца августа 2023 года экспорт военной продукции, информирует пресс-службу правительства страны.

"Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел заседание комиссии по вопросам оборонной промышленности. Участники рассмотрели предложение министерства индустрии и инфраструктурного развития приостановить экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа 2023 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что члены комиссии поддержали предложение о приостановке экспорта.

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