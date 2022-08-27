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Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры

Президенты Турции и Азербайджана  Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры.

Турецкий лидер поздравил азербайджанского коллегу с восстановлением  полного контроля Баку над азербайджанскими населенными пунктами Лачин, Забух и Сус.

Ильхам Алиев, в свою очередь, от себя и от имени азербайджанского народа поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за поздравления.

Во время беседы стороны также обсудили вопросы укрепления и расширения сотрудничества в различных сферах. Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющими взаимный интерес.

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