Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры

27 авг. 16:52

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры.

Турецкий лидер поздравил азербайджанского коллегу с восстановлением полного контроля Баку над азербайджанскими населенными пунктами Лачин, Забух и Сус.

Ильхам Алиев, в свою очередь, от себя и от имени азербайджанского народа поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за поздравления.

Во время беседы стороны также обсудили вопросы укрепления и расширения сотрудничества в различных сферах. Состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющими взаимный интерес.