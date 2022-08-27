Россия намерена расширять связи со странами Организации исламского сотрудничества

27 авг. 17:01

Отношения России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) находятся на подъеме, констатировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва готова и дальше развивать связи с ОИС.

"Не приемлем повсеместное навязывание Западом своих псевдоценностей, попытки подвергнуть изоляции страны, отстаивающие собственный суверенитет, сколачивание против них блоков и союзов", - сказал он в приветствии организаторам и участникам первого Глобального молодежного саммита в Казани.

Дале глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что выбор российского города для созыва форума, посвященного молодежной политике в мусульманских государствах, свидетельствует о многогранности связей России со странами - участницами ОИС, широкой международной общественной поддержке этого взаимодействия.