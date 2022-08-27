Генсек ООН выразил сожаление в связи с отсутствием итогового документа конференции ДНЯО

27 авг. 15:54

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разочарован тем, что участники обзорной конференции Договора по нераспространению ядерного оружия (ДНЯО) не смогли достичь консенсуса по итоговому документу. Комментарий Гутерриша распространил офис генерального секретаря ООН.

"Генеральный секретарь выражает разочарование неспособностью Десятой обзорной конференции Договора по нераспространению ядерного оружия достичь консенсуса по содержательной части и использовать возможность для укрепления ДНЯО и продвижения его целей", - отмечается в комментарии.

Подчеркивается, что генсек всемирной организации сожалеет, что "конференция не смогла ответить на срочные вызовы, которые угрожают коллективной безопасности". Он также добавил, что хрупкая международная ситуация и возросший риск использования ядерного оружия требуют срочных и решительных действий.