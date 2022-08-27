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Азербайджан окажет помощь Пакистану

Азербайджан окажет помощь Пакистану

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Пакистану будет предоставлена помощь в размере двух миллионов долларов для ликвидации последствий проливных дождей и наводнений. Об этом сообщили в Кабинете министров АР агентству Trend.

"По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, с целью ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам и крупномасштабным разрушениям в Пакистане, правительством Азербайджана Пакистану будет оказана помощь в размере 2 миллионов долларов США", - говорится в сообщении агентства.

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