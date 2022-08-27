Пашинян поздравил Токаева с 30-летием установления дипломатических отношений Армении и Казахстана

27 авг. 15:17

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, передает Sputnik Армения.

В послании армянский премьер отметил, что активный диалог на высшем уровне и совместная работа откроют новые горизонты для реализации потенциала армяно-казахстанских отношений.

"Эта знаковая дата в истории дружбы наших народов стала отправной точкой для выстраивания качественно новых межгосударственных отношений, в рамках которых созданы все условия и механизмы, призванные обеспечить продвижение партнерства как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форматов", – подчеркивается в послании.