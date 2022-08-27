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МИД Турции призвал Макрона признать проблемы колониального прошлого Франции

МИД Турции призвал Макрона признать проблемы колониального прошлого Франции

МИД Турции осудил антитурецкие высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, которые были озвучены в ходе визита в Алжир, передает агентство "Анадолу".

"Надеемся, что Франция в ближайшем будущем сможет признать последствия своего колониального прошлого, и не будет пытаться уйти от исторических реалий, бросая тень на Турцию или любую другую страну", - заявили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, была подчеркнута недопустимость обвинений главы Франции в адрес Турции, а также привлечено внимание к развитию взаимовыгодного сотрудничества между Алжиром и Турцией.

"Если Париж полагает, что на африканском континенте имеет место негативное восприятие Франции, то причиной тому является колониальной прошлое, а также попытки и сегодня сохранить различными методами былое влияние на континенте. Франция должна принять реалии и попытаться изменить подходы. Парижу нужно в первую очередь признать проблемы, связанные со своим прошлым и попытаться их решить, а не перекладывать вину на плечи других стран. Это претит социальным реалиям и историческим фактам, а также является показателем искаженного восприятия определенных политиков", - заключили в МИД.

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