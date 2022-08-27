Президент Молдавии: республика может развиваться только в составе ЕС

27 авг. 14:32

Президент Молдавии Майя Санду заявила на торжествах по случаю годовщины независимости, что республика может развиваться только в составе Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

"Молдавия может стать по-настоящему сильной, способной защитить своих граждан, только в семье европейских стран. Молдавия может сохранить и укрепить свою демократию только в ЕС. Молдавия может обеспечить благополучие своих граждан, реализуя европейскую модель развития, которая ценит свободу, честность, труд и соблюдение правил", - сказала политик в своем выступлении.

Кроме того, она подчеркнула, что "чувствует отчаянье среди граждан страны" из-за высоких цен, неопределенности и ситуации на Украине, однако все эти трудности "не заставят сдаться" граждан страны, они их только "сплотят и укрепят".

"Власти протянут руку помощи всем, кто будет нуждаться в поддержке: поможем малообеспеченным семьям, старикам. Сделаем все, что в наших силах, чтобы благополучно пережить холодный сезон", - отметила Санду.

В конце выступления президент перешла на русский язык. Она призвала русскоязычную часть населения разделить эту позицию.

"Да, все мы разные. Мы по-разному смотрим на жизнь, по-разному голосуем, говорим на разных языках. Но мы все, прежде всего, - люди. И все мы хотим жизни в свободном мире, мирного неба, спокойствия и благополучия", - заключила политик.