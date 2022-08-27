Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи жертвами наводнений в Пакистане

27 авг. 14:02

Сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с коллегой из Пакистана Билаваром Бутто Зердари, сообщает агентство «Анадолу». Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

По информации агентства, глава внешнеполитического ведомства Турции выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнений и схода селей, вызванных муссонными дождями в Пакистане.

Кроме того, Чавушоглу подчеркнул готовность Турции и далее оказывать помощь братскому Пакистану.

Ранее в МИД Турции уже сообщили о подготовке самолета с грузом гуманитарной помощи для жителей Пакистана.

Напомним, что в Пакистане объявлен режим ЧС в связи с непрекращающимися ливнями. Число жертв приблизилось к тысяче человек.