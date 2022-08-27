Пашинян встретился с лидерами внепарламентской оппозиции

27 авг. 13:45

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел очередную встречу с представителями внепарламентской оппозиции. Об этом сообщает в субботу пресс-служба правительства, передает Sputnik Армения.

В сообщении агентства говорится, что на заседании присутствовали лидер партии "Республика" Арам Саркисян, председатель Христианско-демократической партии Левон Ширинян, глава "Единой Родины" Мгер Тертерян, лидер "Суверенной Армении" Давид Санасарян, председатель Социально-демократической партии "Гнчакян" Седрак Ачемян и лидер партии "Сила Родины" Тигран Арзаканцян.

Подробности встречи не сообщаются.

Напомним, что предыдущая встреча в таком формате состоялась 2 июля.