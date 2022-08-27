Франция и США проигнорировали приглашение Азербайджана в Шушу

27 авг. 13:31

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления на конференции в Шуше заявил, что послы Франции и США в Азербайджане открыто проигнорировали приглашение правительства страны в Шушу.

По словам Гаджиева, Азербайджан считает отказ американского и французского послов принять приглашение неуважением территориальной целостности.

"Мы воспринимаем это как неуважение к нашей территориальной целостности. Франция и США как сопредседатели Минской группы ОБСЕ в течение 30 лет не внесли своего вклада в урегулирование конфликта. Не присоединившись к участию в этой поездке, они еще раз проявили пренебрежение", - сказал он.