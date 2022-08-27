Экспорт Ирана в Армению увеличился на 37%

27 авг. 13:15

Экспорт Ирана в Армению вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил посол Ирана в Армении Аббас Зохури в субботу.

Посол отметил, что объем экспорта уже достиг 560 млн долларов, и страны планируют увеличить его до 1 млрд долларов.

"Объем экспорта Ирана в Армению в настоящее время достиг 560 млн долларов, и мы планируем увеличить это до 1 млрд долларов", - сказал Зохури.

На встрече с торговой делегацией провинции Занджан дипломат назвал Армению безопасным и надежным коммуникационным мостом для установления торговых отношений со странами ЕАЭС и ЕС.

Кроме того, Зохури подчеркнул, что на данный момент на повестке дня межгосударственной комиссии Ирана и Армении стоит несколько важных проектов.