Баку: Азербайджан и Турция могут стать хорошими партнерами Армении

27 авг. 13:00

Сегодня, 27 августа, в Шуше проходит конференция, посвященная работам и планам по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, использованию потенциала градостроительства в постконфликтный период, а также возможностям международного сотрудничества в целом.

На конференции выступил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев. Во время своего выступления он подтвердил информацию о проведении встречи между лидерами Азербайджана и Армении.

Согласно заявлению Гаджиева, в конце месяца в Брюсселе при посредничестве президента Евросовета ЕС Шарля Мишеля пройдет встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Политик также выразил надежду азербайджанской стороны на то, что на этой встрече будет согласована организация рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

"Надеемся, что на встрече будет согласовано создание рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения. Однако, мы наблюдаем сомнения со стороны Армении", - подчеркнул он.

Кроме того, он сообщил, что в конце месяца в Москве встретятся заместители премьер-министров Армении и Азербайджана для обсуждения транспортно-коммуникационных вопросов и делимитации.

Наряду с этим Гаджиев отметил, что Азербайджан и Турция работают над процессом нормализации отношений с Арменией. По его словам, Баку и Анкара желают устойчивого мира в регионе и могут стать хорошими партнерами для Еревана.

"Азербайджан и Турция выступают за мир в регионе, поэтому была протянута рука Армении. Обе страны работают над процессом нормализации отношений и могут стать хорошими партнерами для Армении", - подчеркнул политик.

При этом он указал, что карабахский вопрос уже решен и не стоит на повестке внешней политики официального Баку. Он подчеркнул, что теперь Азербайджан хочет наладить отношения с Арменией.

"Этот вопрос уже решен, и Минская группа ОБСЕ ушла в прошлое. Этот вопрос для нас уже исчерпан, сейчас мы хотим наладить цивилизованные отношения", - заявил Гаджиев.

Помощник президента, выступая на конференции, также рассказал о сложном решении, принятом во время войны.

"Во время войны азербайджанская армия была очень близка к тому, чтобы войти в Ханкенди, но мы этого не сделали. Конечно, это было очень трудное решение с военной точки зрения, но для нас это был и моральный вопрос. Мы не хотели видеть гибель гражданского населения в Ханкенди", - поделился он.

Ранее пресс-служба Кабмина Армении уже сообщала о том, что 31 августа в Брюсселе запланирована очередная встреча президента Алиева и премьера Пашиняна.