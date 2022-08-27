В Грузии проходит фестиваль уличной еды

27 авг. 12:45

Фестиваль уличной еды "Гемо фест" проходит в городе Абмролаури (регион Рача-Лечхуми) 26-27 августа, сообщает Sputnik Грузия.

"Гемо фест – новый проект, запущенный Национальной администрацией туризма для продвижения гастротуризма. Цель проекта – популяризация местных блюд в регионах, открытие новых вкусов, создание и развитие новых услуг в гастрономическом направлении", - говорится в сообщении агентства.

Блюда, предоставленные самимы жителями регионов Рача, Лечхуми и Квемо Сванети, можно будет попробовать на фестивале. Кроме того, ранее шеф-повара посетили Лечхуми, чтобы поделиться с местным населением опытом и рекомендациями о том, как блюдо подавать в формате street food для представления на фестивале.