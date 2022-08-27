Вучич: Европа не переживет кризис на Украине, если он продлится еще год

27 авг. 12:14

В субботу президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа не переживет кризис на Украине, если спецоперация России в этой стране продлится еще год.

"Будет отменен рынок, исчезнет все. Если русские вот так потихоньку и медленно будут вести войну, и это будет продолжаться год и больше, то в следующем году не будет никого, кто бы пережил это в Европе, включая нас", - сказал сербский лидер.

Он также отметил, что Сербия оказалась бы банкротом и не смогла бы оплачивать газ при нынешних ценах в 4 тысячи евро за одну тысячу кубометров, если бы не запаслась газом еще в мае.

Кроме того, в обращении к гражданам президент балканской республики подчеркнул, что Сербия готова частично принять требования самопровозглашенного Косова по вопросу о въездных документах и ожидает гарантии ЕС.

"Мы готовы принять их документы и издать общее пояснение и поместить его на пункты административного перехода в соответствии с ранее подписанным, но есть одно условие и поэтому ранее не достигнут договор, ждем гарантии ЕС", – сказал он.