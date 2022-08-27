Устройства для сканирования паспортов установят на избирательных участках Москвы

27 авг. 11:59

На избирательных участках Москвы появятся устройства для сканирования паспортов, заявил в субботу зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"На избирательных участках будут сканирующие устройства паспортов", - сообщил он в интервью телеканалу НТВ.

Как отметил Реут, избиратель, пришедший на участок, должен будет приложить паспорт к сканирующему устройству, которое распознает данные. При этом он подчеркнул, что никакого графического образа паспорта, никакой фотографии сканер не делает, то есть он просто распознает данные избирателя.

Кроме того, зампредседателя Мосгоризбиркома добавил, что после распознавания избирателю дадут расписаться на том же сканере, а затем выдадут бюллетень.

"Возможность росписи на экране планшета - это тоже следование современным информационным технологиям", - сказал он.

Напомним, что с 9 по 11 сентября в Москве пройдет голосование на выборах муниципальных депутатов.