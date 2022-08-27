Лидеры Азербайджана и Армении встретятся в конце этого месяца

27 авг. 11:45

В конце этого месяца запланирована встреча лидеров Азербайджана и Армении. Об этом в субботу сообщил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время выступления на конференции в Шуше, передает агентство Trend.

Кроме того, Гаджиев выразил надежду азербайджанской стороны на то, что по результатам данной встречи будет согласована организация рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

В то же время в конце месяца запланирована встреча заместителей премьер-министров Армении и Азербайджана для обсуждения транспортно-коммуникационных вопросов и делимитации.

Хикмет Гаджиев также заявил, что Азербайджан и Турция работают над процессом нормализации отношений с Арменией.

“Азербайджан и Турция выступают за мир в регионе, поэтому была протянута рука Армении. Обе страны работают над процессом нормализации отношений и могут стать хорошими партнерами для Армении”, - подчеркнул политик.