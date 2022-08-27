Лавров: дипломатию сегодня надо активизировать, а не сворачивать

27 авг. 11:31

Министр иностранных дел РФ в видеообращении к участникам V Глобального форума молодых дипломатов в Казани заявил, что диалог между дипломатами нужно активизировать, а не сворачивать, особенно сегодня.

"Сегодня диалог надо не сворачивать, а, наоборот, активизировать. Уже неоднократно приходилось говорить, что многочисленные проблемы современности могут быть эффективно преодолены только путем сопряжения усилий и на основе общепризнанных норм международного права", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

По словам министра, сейчас роль дипломатии должна только возрастать.

"Трудно переоценить в этой связи потенциал классической дипломатии, предполагающей выверенные компромиссы и баланс интересов. Убежден: ее роль объективно должна возрастать", — заверил Лавров.

Кроме того, дипломат отметил, что Россия сохраняет установку на миролюбивый внешнеполитический курс и продвигает объединительную региональную повестку дня.