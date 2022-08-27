Участники конференции ДНЯО не смогли согласовать итоговый документ из-за споров по Украине

27 авг. 11:01

Участники Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли принять итоговое коммюнике из-за разногласий по теме конфликта на Украине, заявила замгенсека ООН по разоружению Идзуми Накамицу.

"Я была разочарована итогом, а именно тем, что страны-члены Обзорной конференции ДНЯО оказались неспособны принять итоговый документ путем консенсуса", – отметила Накамицу.

Председатель конференции Густаво Злаувинен сообщил, что участники приняли документ только в процедурной части, которая устанавливает сроки проведения следующей конференции в 2026 году.

По словам заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игоря Вишневецкого, стороны не пришли к консенсусу, а призывы российской делегации изменить итоговый документ не захотели услышать.

Как отметил Вишневецкий, возражения в отношении текста документа есть у многих делегаций, а у российской — самые ключевые. Они касаются пунктов, «которые носят откровенно политический характер».

"Мы сделали нашу последнюю попытку, предложили модифицировать эти пункты", - заявил он.

Кроме того, замглавы российской делегации Андрей Белоусов возложил ответственность за провал согласования итогового документа на Киев и его кураторов. Дипломат подчеркнул, что достичь компромисса помешали "лживые и политизированные заявления" ряда делегаций по поводу украинского кризиса, "их стремление навязать неприемлемые политические формулировки по украинским делам".

Напомним, что 10-я конференция по рассмотрению действия ДНЯО проходила с 1 по 26 августа в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В данном обсуждении приняли участие представители 191 страны.