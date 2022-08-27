Из украинских портов вышли три судна с зерном

27 авг. 11:17

Утром в субботу из украинских портов отплыли еще три судна с сельхозпродукцией, сообщает Министерство национальной обороны Турции

"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще три судна с зерновыми грузами", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.

Отмечается, что процесс транспортировки зерна и иной сельхозпродукции из портов Украины продолжается в соответствии с намеченным планом. С начала августа украинские порты покинули более 35 судов, которые вывезли свыше 745 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.

Напомним, что 22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Документ подписали представители России, Турции, Украины и ООН.