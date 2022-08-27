Бригады скорой медицинской помощи начали работу в Лачине

27 авг. 10:46

В Лачине начали действовать бригады скорой неотложной медицинской помощи при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями, сообщает агентство Trend.

Ранее министерство обороны обратилось в Объединение для контроля за здоровьем военнослужащих азербайджанской армии, передает агентство.

На основании данного обращения две бригады врачей скорой медицинской помощи, состоящие из сотрудников диспетчерского центра "113" Станции скорой неотложной медицинской помощи при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями и станции скорой неотложной медицинской помощи Ходжавендской центральной районной больницы, начали работу в Лачине.