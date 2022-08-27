Парламент Чехии поддержал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

27 авг. 10:30

В субботу Палата депутатов (нижняя палата) чешского парламента высказалась за расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

"Палата депутатов проголосовала за вступление Швеции и Финляндии в НАТО. За прием Швеции в состав Североатлантического альянса проголосовали 135 из 151 принявших участие в голосовании депутатов, против было четверо. За расширение НАТО за счет Финляндии проголосовали 134 из 152 парламентариев, принявших участие в голосовании, при четырех против", - заявили в пресс-службе.

Ранее Сенат (верхняя палата парламента) уже поддержал присоединение Швеции и Финляндии к блоку. Кроме того, президент страны Милош Земан, которому в ближайшее время нужно будет подписать утвержденные парламентом документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, также высказывался за вступление стран в альянс.