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На юге Казахстана автобус упал в кювет

На юге Казахстана автобус упал в кювет

Автобус, в котором ехали иностранные рабочие, вылетел в кювет в районе села Шакпак в Туркестанской области на юге Казахстана. Об этом сообщили в полиции, передает Sputnik Казахстан в Telegram.

По данным МВД, автобус вез рабочих из Узбекистана в Киргизию, водитель не справился с управлением и выехал на обочину. В результате 12 пострадавших были направлены в больницу.

Данное происшествие квалифицировали по ч.2 ст. 345 УК Казахстана (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

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