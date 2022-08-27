В Махачкале прошли курсы по написанию грантовых проектов

27 авг. 8:34

В Республиканском молодежном центре Минмолодежи Дагестана прошел мастер-класс по оформлению проектов и проектной заявки, сообщает пресс-служба ведомства.

Спикером выступил член экспертного совета Росмолодежи Ренат Кахриманов, который рассказал молодежи Дагестана об основных аспектах при подготовке проектной заявки и просчитывании бюджета проекта.

Также Кахриманов проконсультировал участников по их готовым проектам и оказал помощь в их доработке для подачи на второй сезон конкурса "Росмолодежь. Гранты".