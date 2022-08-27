Первая леди Турции поздравила первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву

27 авг. 6:28

Супруга президента Турции Эмине Эрдоган направила первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравление по случаю дня рождения.

"То, что этот знаменательный день совпал по времени с днем возвращения Азербайджану города Лачин, сел Забух и Сус, которые годами несправедливо были оторваны от родных краев, многократно приумножает нашу радость", - поведала Эмине Эрдоган.

Она также отметила роль Мехрибан Алиевой в укреплении сотрудничества между Турцией и Азербайджаном. "Ваш ценный вклад в развитие турецко-азербайджанских связей, доведенных нами до самого высокого уровня силой убежденности в правоте принципа "Одна нация, два государства" и на основе братских уз, достоин всяческой похвалы", - сказала первая леди Турции.

"Пользуясь случаем, передаю наилучшие пожелания и самую искреннюю любовь Вам лично, Вашей многоуважаемой семье и братскому азербайджанскому народу", - говорится в поздравлении.

Кроме того, Эмине Эрдоган пожелала Мехрибан Алиевой и ее любимым здоровья, счастья, долгих лет жизни и душевного покоя.