Адвокаты Саакашвили добились допуска к нему иностранных врачей

26 авг. 23:54

Минздрав Грузии разрешил двум зарубежным экспертам осмотреть экс-президента Михаила Сааакашвили, передает телеканал "Рустави 2".

Оппозиционер уже третий месяц проходит лечение в гражданской клинике "Вивамеди". Ее врачи оценивают состояние экс-президента как стабильное, но диагноз общественности не сообщается.

По предварительным сведениям, зарубежные эксперты присоединятся к специалистам центра "Эмпатия", после осмотра они дадут свое заключение о состоянии здоровья Саакашвили.

Пригласить иностранных экспертов предложили адвокаты экс-главы государства: на основании их заключения они планируют подать ходатайство об отсрочке отбывания наказания.