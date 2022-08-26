Адыгскую медиа-энциклопедию снимут на Северном Кавказе

26 авг. 23:41

Кинокомпания One Light Studio создаст Адыгскую медиа-энциклопедию, представляющую собой серию документальных фильмов об адыгской культуре. Об этом сообщает Минкультуры Кабардино-Балкарии.

"Фильмы об обычаях, прикладном искусстве, фольклоре, языке будут представлять собой синтез взгляда на культуру изнутри, ее философского осмысления и зрелищности", - говорится в сообщении.

Благодаря этому, уверен режиссер и продюсер Бишер Ероко, картины будут интересны для широкого зрителя.

Все части будут сопровождаться авторской музыкой, их переведут на английский, турецкий и арабский языки, чтобы они были понятны для черкесской диаспоры за рубежом.

Киноленты будут показывать на фестивалях, кинофорумах и кинотеатрах, потом их выложат в свободный доступ.

"Сейчас идет подготовка к съемкам первых эпизодов серии, которые будут проходить в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее, Северной Осетии (Моздок), Краснодарском и Ставропольском краях", - отметили в министерстве.