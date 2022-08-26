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Дагестан запросил 50 млрд рублей на модернизацию объектов ЖКХ

Дагестан запросил 50 млрд рублей на модернизацию объектов ЖКХ

Власти Дагестана сформировали заявку на 50 млрд рублей для модернизации объектов ЖКХ в республике, - сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Артур Сулейманов.

"В рамках программы модернизации ЖКХ мы сформировали по реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения заявку на 50 млрд рублей. Все, что у нас в республике было - либо объекты незавершенного строительства, либо объекты текущие, либо на стадии проектирования. Но по ним есть понимание нужности и важности - они все вошли в эту программу", - рассказал Сулейманов, передает ТАСС.

Сегодня благодаря вице-премьеру правительства РФ Марату Хуснуллину в жилищно-коммунальном хозяйстве горизонт планирования увеличен с трех до пяти лет, - добавил министр. 

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