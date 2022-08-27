"Ласточки" связали аэропорт Сочи с Краснодаром и Ростовом-на-Дону

27 авг. 4:24

РЖД объявили о запуске электропоезда "Ласточка" из международного аэропорта Сочи в Краснодар и Ростов-на-Дону.

"Ласточка" 802/801 Адлер – Краснодар начала курсировать от/до аэропорта Сочи, а с 11 октября от сочинского аэропорта будет ходить "Ласточка" 808/807 Имеретинский курорт – Ростов-на-Дону, сообщает пресс-служба РЖД.

Новые маршруты вводятся на фоне повышенного спроса на поездки в рамках совместного проекта ФПК РЖД и ПАО "Аэрофлот" по организации комбинированных перевозок "самолет плюс поезд".