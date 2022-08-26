Организация тюркских государств приветствует возвращение Азербайджану Лачина, Забуха и Суса

26 авг. 22:52

Секретариат Организации тюркских государств приветствует возвращение города Лачин и сел Забух и Сус Азербайджану, которое представляет собой продолжение процесса реализации Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, говорится в заявлении ее генерального секретаря Багдада Амреева.

Организация по-прежнему поддерживает и остается приверженной территориальной целостности и суверенитету братского Азербайджана, она готова внести свой вклад в усилия по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции на освобожденных землях Азербайджана.

Помимо этого, Организация тюркских государств подчеркивает важность дипломатических усилий и выступает за нормализацию отношений между Баку и Ереваном, что содействовало бы миру и стабильности на Южном Кавказе и возвращению вынужденных переселенцев на деоккупированные территории.