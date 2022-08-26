До конца года в Ингушетии заработает первая в республике выставочная галерея

26 авг. 23:14

Уже до конца текущего 2022 года в ингушской Сунже заработает первая в республике выставочная художественная галерея, которая будет расположена в здании рядом с городским Дворцом культуры, - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры республики.

"В Сунже в скором времени планируется открытие первой в Ингушетии выставочной галереи. В галерее будут представлены произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, в полной мере рассказывающие о героическом прошлом ингушей, истории и культуре ингушского народа", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Работы по созданию галереи подходят к завершению, сейчас специалист из Санкт-Петербурга занимается проектировкой системы освещения, подвесных систем и оборудования для галереи.

В галерее будут выставляться работы не только ингушских художников и мастеров, но представителей других регионов. Они смогут показать свое творчество, а также принять участие в совместных выставках, фестивалях и конкурсах, - добавили в пресс-службе.