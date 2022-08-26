Саломе Зурабишвили поздравила первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву

26 авг. 21:51

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

От имени народа Грузии и от себя лично она сердечно поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения, пожелала ей здоровья, благополучия и успехов.

"Хочу поблагодарить Вас за особый вклад в развитие братских отношений между нашими странами. Наши тесные отношения находят отражение также в добрососедских связях между двумя странами", - обратилась Саломе Зурабишвили.

Она отметила особенно важную роль Мехрибан Алиевой в развитии и усилении Азербайджана. "Олицетворением этого являются Ваши усилия и инициативы в области культуры и образования. Уверена, что благодаря этим достижениям грядущее поколение глубже поймет свою богатую культуру, и Вы, как женщина-лидер, будете источником вдохновения для молодых женщин", - пояснила президент Грузии.

"Ваше превосходительство, в этот знаменательный день еще раз выражаю Вам глубокое почтение, желаю успехов в деле обеспечения мирного и благополучного будущего страны", - сказано в поздравительном письме.