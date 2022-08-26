Ставрополь очистили от незаконной наружной рекламы

26 авг. 22:29

Власти Ставрополя убрали с улиц краевой столицы последние незаконные рекламные конструкции, - сообщили сегодня в пресс-службе администрации города.

"За семь лет городские улицы освободили от более 1,2 тыс рекламных конструкций, установленных без разрешительных документов. В прошлом году исчезло порядка 200 последних конструкций крупного формата, а в этом году - оставшиеся 43 конструкции сити-формата. Вместо старых началась установка новых", - цитирует главу города Ивана Ульянченко ТАСС.

В минувшем 2021 году городские власти утвердили новую схему размещения наружной рекламы, согласно которой все современные рекламные конструкции, установленные в краевом центре, будут иметь единый упорядоченный характер. Самые большие из них расположат вне исторических зон Ставрополя на крупных автомагистралях. Установку наружной рекламы по новой схеме размещения в Ставрополе начнут уже в текущем 2022 году. Новые сити-борды, супер-борды и цифровые билборды будут демонстрировать, в том числе, социальную рекламу и праздничную информацию.