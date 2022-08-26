Власти Дагестана полностью заменят систему теплоснабжения Дагестанских Огней

26 авг. 22:14

Власти Дагестана до конца 2023 года намерены полностью заменить систему теплоснабжения города Дагестанские Огни, - заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Артур Сулейманов.

"Буквально на этой неделе мы получили положительное заключение по нашей заявке, и уже в этом году буду выделены средства. За 2022 - 2023 годы система теплоснабжения Дагестанских огней будет заменена полностью", - рассказал Сулейманов, передает ТАСС.

Проектирование системы теплоснабжения города уже завершилось, сообщил министр.

Помочь реализовать проект поможет Фонд национального благосостояния России через вновь созданную единую ресурсоснабжающую организацию", - добавил Сулейманов.