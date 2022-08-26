Короткие дожди на выходных не спасут от жары жителей Кубани

26 авг. 21:47

В последние выходные лета в отдельных района Кубани пройдут кратковременные дожди и грозы, но температура воздуха останется аномально высокой, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. .

Дожди пройдут преимущественно в дневные и вечерние часы, и лишь в Туапсинском районе кратковременный дождь с грозой ожидается утром в воскресенье. В крае будет преобладать переменная облачность, сохранятся порывы восточного ветра в отдельных районах до 15-20 м/с, - передает "АиФ-Юг".

Температура воздуха днем поднимется до 35 градусов тепла, в горах +30, на Черноморском побережье до +34. Высокой она останется и в ночные часы, и даже на побережье – она сохранится на высоких значениях 21-26 градус.