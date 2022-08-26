Астрахань возглавила рейтинг бюджетного отдыха в бархатный сезон

26 авг. 21:28

Астрахань заняла почетное первое место среди городов России по доступности отдыха в бархатный сезон, - говорится в сообщении сервиса путешествий Tvil.ru.

Так, за сутки в городе в среднем придется заплатить 1979 рублей, обычно жители других регионов едут сюда на четыре ночи. Второе место в списке самых бюджетных городов бархатного сезона стал ставропольский Железноводск - сутки пребывания в нем обойдутся туристам в 2113 рублей, сюда путешественники предпочитают приезжать на неделю. Третье место заняла Вологда – сутки проживания в ней обойдутся в среднем в 2154 рублей. Также в топе оказались Соль-Илецк, Симферополь, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Саратов и Екатеринбург, - передает "АиФ Астрахань".

Рейтинг составлялся с учетом средней цены номера в отеле и квартир

Ранее сервис бронирования обозначил, что спрос на отдых в бархатный сезон в России вырос на 67% в отношении аналогичного периода в прошлом году.