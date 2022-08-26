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Главы Генштабов России и Армении провели переговоры

Главы Генштабов России и Армении провели переговоры

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сегодня провел переговоры с армянским коллегой Эдвардом Асряном, в ходе рабочего визита последнего в Россию. Такое сообщение распространило Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что Герасимов и Асрян рассмотрели перспективы военного и военно-технического сотрудничества.

"В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, а также подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-армянского военного и военно-технического сотрудничества", - уточнили в министерстве.

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