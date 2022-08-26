ООН: МАГАТЭ само определится с датой поездки миссии на Запорожскую АЭС

26 авг. 21:12

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) само объявит о сроках поездки своих экспертов на Запорожскую АЭС, - заявил сегодня на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы видели много сообщений. Но все новости, подтверждающие поездку МАГАТЭ или объявляющие о ней, будут из Вены – от МАГАТЭ. Мы оказываем поддержку в вопросе логистики. Но это им подтверждать или объявлять, когда состоится визит", - заявил он, комментируя новости о возможных сроках поездки на ЗАЭС, передает РИА Новости.

Напомним, ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.