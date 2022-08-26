Суд передал государству имущество на 180 млн рублей, принадлежащее экс-главе ГИБДД Ставрополья

26 авг. 20:59

Имущество на 180 млн рублей, принадлежащее экс-начальнику ГИБДД Ставрополья Алексею Сафонову, получившему известность благодаря своей золотой сантехнике, будет изъято в пользу государства по решению суда, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 млн рублей, принадлежащего бывшему начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее ГП РФ выяснила, что Сафонов, его семья и близкие купили ряд объектов недвижимого и иного имущества. Однако сведений о законности источников, за счет которых оно было куплено, не было представлено. В связи с этим 6 декабря прошлого года Генпрокуратура подала в суд исковое заявление об обращении этих объектов в доход государства.