Мосбиржа вернет утренние торги на валютном и срочном рынках

26 авг. 20:48

Московская биржа в сентябре намерена вернуть утреннюю сессию с 7:00 на валютном рынке, - рассказала руководитель направления продаж департамента валютного рынка Мосбиржи Яна Плешкова.

"Мы планируем постепенно возвращаться к нашему стандартному временному регламенту, это значит начинать торги на валютном рынке не с 10:00, а с 6:50", - сказала она, добавив, что возвращаться к стандартному расписанию, "по крайней мере, с точки зрения утренней сессии" на валютном рынке биржа намерена в сентябре, передает ТАСС.

Также вернуть утренние торги 00 намерены и на срочном рынке, - поведал управляющий директор по деривативам Мобиржи Владимир Яровой, не уточнив возможные сроки.

"По статистике на вечерние торги приходится 5% от общего оборота. Эта цифра сложилась в летний не самый активный период. Мы думаем, что она будет подрастать", - добавил он.