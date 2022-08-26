Первая в Иране опреснительная установка запущена на АЭС "Бушер"

26 авг. 20:41

Сегодня на АЭС "Бушер" на юге Ирана была запущена первая в стране опреснительная установка, об этом пишет Iran.ru.

Работающую на атомной энергии установку открыл глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. Выступая на церемонии, он рассказал, что ее мощность составляет 70 тыс кубометров в день.

По данным оператора Бушерской АЭС, установка занимает площадь 9 га на площадке электростанции, опресняет от 2,5 до 3,5 кубометров воды из Персидского залива в секунду, в перспективе ее суточная производительность может быть увеличена до 105 тыс кубометров.